Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники

28 сентября 2018 11:41 (UTC+04:00)

Все китайские чиновники должны в предстоящую праздничную неделю следовать "коду бережливости" и воздерживаться от расточительства, в первую очередь - государственных средств, предупредила Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) КНР, сообщает в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на китайскую англоязычную газету China Daily.

В сообщении ЦКПД говорится: "В последние годы зачастую встречаются такие чиновники, которые во время праздников расходуют государственные средства на проведение банкетов, на вручение подарков, их получение, используют служебные автомобили без получения разрешения, растрачивают деньги на проведение пышных свадеб и похорон".

В связи с этим комиссия напомнила, что в 2015-2017 годах ею было заведено 989 дел в отношении чиновников, которые растрачивали государственные средства во время праздников.

"Эти праздники хорошо подходят для отдыха чиновников, но дисциплина в это время должна неукоснительно соблюдаться", - подчеркнула ЦКПД.

Напомним, что с 1 октября в Китае начинается нерабочая "золотая неделя" по случаю дня образования КНР (1 октября 1949 года).

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