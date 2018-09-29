В Китае объяснили важность отношений с Россией

29 сентября 2018 14:11 (UTC+04:00)

Соседство, экономическая взаимодополняемость и совпадение позиций по международным вопросам являются основными причинами для развития хороших отношений между Китаем и Россией, заявил глава китайского МИД Ван И, сообщает в субботу РИА Новости.

"Почему нам нужно укреплять отношения с Россией? Потому что Россия — наш самый большой сосед. Между соседними странами необходимо поддерживать дружественные отношения, поэтому мы прилагаем все усилия для установления таких добрососедских отношений", — прокомментировал Ван И отношение Китая к России.

Министр подчеркнул, что Пекин высоко оценивает уровень отношений с Москвой и не видит, что им сейчас может угрожать.

"На нашей общей границе протяженностью более 4 тысяч километров все спокойно. Мы нисколько не считаем, что Россия представляет какие-либо угрозы для Китая", — заявил глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что у двух стран очень высокая степень экономической взаимодополняемости.

"Нам нужны энергетические ресурсы, нефть, природный газ. России нужны наши производственные товары, поэтому наши экономические отношения становятся все более и более тесными", — заявил Ван И.

Он также напомнил, что Россия — постоянный член Совета безопасности ООН.

"Во многих международных вопросах у нас с Россией одинаковая позиция", — сказал министр и добавил, что Китай стремится развивать отношения со всеми странами.

Комментируя участие Китая в российских военных маневрах "Восток-2018", Ван И пояснил, что это нормальные военные контакты.

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