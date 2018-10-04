Китай планирует в октябре продать облигации правительства США на $3 млрд

Китай планирует в октябре сократить на 3 миллиарда долларов объем вложений в ценные бумаги правительства США. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По его данным, министерство финансов Китая поручило десяти национальным и мировым инвестиционным банкам заняться этим вопросом и планирует уже на следующей неделе предложить облигации правительства США потенциальным покупателям. Речь идет о ценных бумагах со сроком погашения 5, 10 и 30 лет. Это будет вторая подобная распродажа КНР в этому году и третья с 2004 года.

Согласно данным министерства финансов США по состоянию на июль, Китай занимал первое место по объему вложений в ценные бумаги американского правительства - 1,171 триллиона долларов. На втором месте идет Япония - 1,035 триллиона долларов, на третьей позиции находится Ирландия - 300 миллиардов долларов. Россия не входит в число стран ведущих инвесторов в облигации правительства США.

Напомним, американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

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