В Китае создали первую зону для блокчейн-исследований

9 октября 2018 13:55 (UTC+04:00)

Китай официально запустил в работу первую в стране экспериментальную зону для разработок и исследований блокчейн-технологий. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное радио Китая.

Эта зона создана на территории высокотехнологичного индустриального парка в уезде Чэнмай в зоне свободной торговли "Хайнань" при участии исследовательского центра блокчейн технологий Оксфордского университета. Создание экспериментальной зоны было официально одобрено властями провинции Хайнань в конце сентября.

Помимо этого, в понедельник здесь начал свою работу исследовательский институт блокчейна. Его исследования будут направлены, в первую очередь, на решение проблем использования блокчейна в сферах трансграничной торговли, инклюзивного финансирования и кредитного рейтинга.

Планируется, что проект станет площадкой для укрепления сотрудничества Китая в этой сфере с ведущими исследовательскими институтами со всего мира, а также крупнейшими представителями блокчейн-индустрии.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

В Китае блокчейн-технологии уже применяются в финансовой сфере, при составлении кредитной отчетности, управлении производственно-сбытовыми цепями.

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