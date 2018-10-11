Крупное падение котировок произошло на фондовых биржах Китая

Торги на фондовом рынке Китая открылись самым сильным за последние месяцы падением котировок вслед за мощным спадом на финансовых рынках США, сообщает в четверг ТАСС.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам утренней сессии рухнул на 986 пунктов или на 3,76 процента. Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи сократился на 4,34 процента, главный индикатор торговой площадки в Шэньчжэне потерял 5,19 процента. Показатель Тайваньской биржи упал более чем на 6 процентов, свидетельствуют данные котировок.

Спад деловой активности в Китае и на рынках Азии произошел под воздействием резкого ухудшения ситуации на финансовых площадках США. Индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта (3,15 процента) по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. Данное падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля.

Негативная волна из-за океана моментально потянула в отрицательную зону все без исключения ведущие китайские "голубые фишки". Почти на 7,5 процента подешевели ценные бумаги крупнейшего в Азии телекоммуникационного гиганта Tencent. На 9,3 процента ухудшились позиции компании Meituan Dianping, которая занимается оптовой продажей и доставкой продуктов. Более чем 7 процентов потеряли Sunny Optical Technology (производитель линз для смартфонов) и автозавод Great Wall Motor.

Акции ведущего российского производителя алюминия "Русал", котирующиеся в Гонконге, подешевели на 6,19 процента. Серьезные потери также несут активы, связанные с сырьевым и финансовым секторами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.