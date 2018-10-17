Китай заинтересован в опыте России по подготовке к проведению WorldSkills Competition

17 октября 2018 09:49 (UTC+04:00)

Китай планирует перенять у России опыт организации чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition. Намерения были озвучены в ходе встречи делегаций двух стран на Генеральной ассамблее WorldSkills в Амстердаме. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WorldSkills Russia.

Мировое первенство пройдет в Казани в с 22 по 27 августа 2019 года. Столица Татарстана передаст эстафету Шанхаю, где чемпионат состоится в 2021 году с 22 по 27 сентября на площадке Национального выставочного центра.

"Нам необходимо продвигать профессиональное образование в Китае и России. Мы готовы предоставить поддержку с нашей стороны, а также хотим, чтобы Россия передала нам опыт по проведению чемпионата мира", - цитирует пресс-служба замминистра человеческого капитала КНР Танг Юн.

В свою очередь гендиректор союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов отметил важность качественной профессиональной подготовки. "Движение WorldSkills изначально работает как чемпионаты, но массовая подготовка важнее, чем золотые медали. Поэтому нам с Китаем необходимо совместно развивать существующие проекты и придумывать что- то новое вместе", - приводит его слова пресс-служба.

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