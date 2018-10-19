Китай запросил создания третейской группы в ВТО по спору с США о пошлинах на металл

19 октября 2018 10:42 (UTC+04:00)

Китай вслед за Россией обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы по рассмотрению спора с США о пошлинах на сталь и алюминий. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства коммерции КНР, передает в пятницу ТАСС.

"Пошлины США на сталь и алюминий являются протекционистскими мерами и серьезно нарушают принципы многосторонней торговли", - говорится в заявлении ведомства. "Многие члены ВТО, в том числе Китай, выступают против них", - отмечается в докладе.

По словам минкоммерции, "в целях сохранения авторитета многосторонней торговой системы и защиты правил ВТО, Китай совместно с соответствующими членами организации решил подать запрос о создании третейской группы для рассмотрения спора по американским пошлинам". "КНР надеется, что третейская группа ВТО сможет беспристрастно и объективно рассмотреть данное дело", - подчеркивается в сообщении ведомства.

В марте США ввели пошлины на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины. Бразилия и Южная Корея освобождены лишь от пошлин на сталь.

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