Китай корректирует критерии оценки по трудоустройству для ветеранов, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.
Ранее в этом месяце вступил в силу новый набор критериев оценки по трудоустройству для ветеранов, придавая больше значимости деятельности и вкладу военнослужащих в подготовку и ведение боевых действий.
В изданном совместно Министерством по делам ветеранов Китая и Управлением политической работы Центрального военного совета КНР постановлении подчеркивается принцип соответствия работы для ветеранов с их деятельностью во время службы.
Ветераны будут назначаться на работу в соответствии с баллами рейтинга, который будет основываться на нескольких категориях, таких как показатели в боевых действиях, уровень подготовки и боеготовности, продолжительность службы, бытовые условия места службы и воинское звание.
При назначении на должность приоритет будет отдан тем, кто получил почетные звания и медали во время службы. Подтасовка фактов в личном деле грозит вычитанием баллов из рейтинга.
Новые правила расширили сферу применения бонусных баллов за таланты, охватив весь военный персонал, включая и офицеров, и солдат.
Новое положение будет распространяться на военнослужащих, выходящих в отставку, начиная с осени текущего года.
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