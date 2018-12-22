Китай корректирует критерии оценки по трудоустройству для ветеранов, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Ранее в этом месяце вступил в силу новый набор критериев оценки по трудоустройству для ветеранов, придавая больше значимости деятельности и вкладу военнослужащих в подготовку и ведение боевых действий.

В изданном совместно Министерством по делам ветеранов Китая и Управлением политической работы Центрального военного совета КНР постановлении подчеркивается принцип соответствия работы для ветеранов с их деятельностью во время службы.

Ветераны будут назначаться на работу в соответствии с баллами рейтинга, который будет основываться на нескольких категориях, таких как показатели в боевых действиях, уровень подготовки и боеготовности, продолжительность службы, бытовые условия места службы и воинское звание.

При назначении на должность приоритет будет отдан тем, кто получил почетные звания и медали во время службы. Подтасовка фактов в личном деле грозит вычитанием баллов из рейтинга.

Новые правила расширили сферу применения бонусных баллов за таланты, охватив весь военный персонал, включая и офицеров, и солдат.

Новое положение будет распространяться на военнослужащих, выходящих в отставку, начиная с осени текущего года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.