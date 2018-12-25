В первые 11 месяцев провинцию Хайнань посетило рекордное число зарубежных туристов

25 декабря 2018 19:59 (UTC+04:00)

В течение 11 месяцев этого года поток зарубежных туристов в островную провинцию Хайнань (Южный Китай/) достиг 1,1 миллиона человеко-раз при увеличении на 12,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

Эта цифра равна совокупному показателю за весь 2017 год и стала историческим максимумом, отметили в провинциальном ведомстве по делам туризма.

В январе-ноябре зарубежные туристы принесли провинции около 680 миллионов долларов доходов, что на 10,8 процента больше в годовом выражении.

Для привлечения туристов, провинция Хайнань в этом году открыла 26 новых международных воздушных маршрутов, увеличив их общее количество до 74. Провинция планирует довести количество международных авиамаршрутов до 100 к 2020 году.

Ранее в этом году провинциальные власти ввели безвизовый режим для туристов из 59 стран.

В соответствии с трехлетним планом действий, опубликованном в июне, провинция планирует привлечь 2 миллиона зарубежных туристов к 2020 году со среднегодовым ростом 25 процентов в период с 2018 по 2020 год.

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