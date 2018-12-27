Основные индексы на биржах Китая вслед за Нью-Йорком демонстрируют позитивную динамику

27 декабря 2018 10:10 (UTC+04:00)

Позитивная динамика по ключевым индексам отмечена на биржевых площадках материкового Китая в ходе утренней сессии в четверг на фоне значительного роста основного индекса на бирже в Нью-Йорке. Соответствующая статистика зафиксирована на сайтах бирж в Шанхае и Шэньчжэне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite, согласно последним данным промежуточной утренней сессии, вырос на 0,56%, до отметки 2512,35. В плюсе на утренних торгах оказался и ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне. Индекс Shenzhen Component подскочил на 0,63%, до отметки 7335,42 пункта.

Общий для двух площадок индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний, продемонстрировал рост на 0,64%.

Положительная динамика отмечается и на бирже в Гонконге, где основной индекс Hang Seng по состоянию на 11:40 по местному времени вырос на 0,60%.

Некоторая активизация инвесторов на торговых площадках в Китае произошла вслед за ростом американского промышленного индекса Dow Jones, который по итогам торгов в среду подскочил на 4,98% до отметки 22878,45. Аналитики отмечают, что это самый значительный рост данного показателя за последние 9,5 лет.

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