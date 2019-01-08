BMW отзовет 279 автомобилей в Китае

8 января 2019 20:42 (UTC+04:00)

Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве в Китае 279 автомобилей в связи с дефектным приводным валом. Об этом сообщается на сайте Государственного управления по регулированию рынка КНР, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Отзыву, который начнется 29 марта, подлежит часть импортных автомобилей, произведенных в период с 29 июня по 30 сентября 2016 года, включая модели М3 и М4.

Согласно заявлению управления, дефектный приводной вал может стать причиной возникновения необычных звуков из шасси либо препятствовать набору скорости автомобилем, что может спровоцировать риски безопасности.

Производитель проверит все отозванные автомобили и заменит неисправные детали бесплатно.

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