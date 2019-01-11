Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D

11 января 2019 06:16 (UTC+04:00)

Китай в пятницу успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство "Синьхуа".

Запуск, ставший первым для КНР в 2019 году, был осуществлен в 01:11 по местному времени (20:11 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя Chang Zheng 3B.

Zhongxin 2D будет обеспечивать вещание для ряда радио- и телеканалов на территории всего Китая, а также предоставлять широкий перечень телекоммуникационных услуг при передаче данных и обеспечении работы широкополосного интернета.

Этот запуск стал 298-м для ракет-носителей серии Chang Zheng.

КНР активно развивает свою космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах. Согласно официальным подсчетам, в 2018 году Китай осуществил 39 запусков, наряду с Россией и США укрепив свои позиции в области космических программ.

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