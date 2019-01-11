Китай успешно выполнил первый запуск космического аппарата в 2019 году

Китай успешно выполнил первый космический запуск в 2019 году, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

С космодрома Сичан в 01:11 ночи 11 января с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" ("Великий поход") был произведен запуск спутника "Чжунсин-2D". Аппарат вышел на заданную орбиту.

"Чжунсин-2D" -- новейший разработанный в Китае радиотрансляционный спутник, который способен выполнять передачу информации для всекитайских радиостанций, телеканалов, беспроводных передающих станций, сетей кабельного телевидения и так далее.

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