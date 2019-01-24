Глава МИД КНР пообещал Макрону увеличить открытость экономики Китая для Франции

Китай готов увеличить открытость национальной экономики для французских инвесторов, наращивать стратегическое партнерство с Парижем и совместно укреплять многосторонние форматы сотрудничества. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает в четверг китайское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай все более активно проводит политику открытости по отношению к внешнему миру. Мы готовы предоставить иностранным инвесторам, в том числе французским, еще более оптимальные условия для сотрудничества, - приводит сайт МИД КНР слова министра. - Китайская сторона заинтересована в усилении взаимодействия с Францией на высоком уровне <...> мы намерены содействовать продвижению многосторонних программ по таким направлениям, как борьба с климатическими изменениями, путем объединенных усилий обеспечивать защиту международных механизмов, способствовать укреплению глобальных механизмов, прежде всего ключевых позиций ООН, и будем постоянно стремиться к тому, чтобы наше двустороннее всеобъемлющее стратегическое сотрудничество распространялось на новые сферы".

По словам Ван И, Пекин готов укреплять контакты с Парижем в таких направлениях, как атомная энергетика, инновации, взаимодействовать в реализации проектов в соответствии с задачами инициативы "Один пояс - один путь".

Макрон выразил готовность усилить координацию с Китаем в области торговли и экономики, культуры и образования, молодежных обменов. Он подчеркнул, что Франция будет содействовать укреплению многосторонних форматов глобального сотрудничества.

Глава МИД КНР 23 января прибыл в Париж для участия в 18-м китайско-французском стратегическом диалоге, а также с целью проведения дипломатических переговоров по целому ряду актуальных вопросов.

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