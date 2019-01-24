Глава МИД КНР пообещал Макрону увеличить открытость экономики Китая для Франции

24 января 2019 10:31 (UTC+04:00)

Китай готов увеличить открытость национальной экономики для французских инвесторов, наращивать стратегическое партнерство с Парижем и совместно укреплять многосторонние форматы сотрудничества. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает в четверг китайское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай все более активно проводит политику открытости по отношению к внешнему миру. Мы готовы предоставить иностранным инвесторам, в том числе французским, еще более оптимальные условия для сотрудничества, - приводит сайт МИД КНР слова министра. - Китайская сторона заинтересована в усилении взаимодействия с Францией на высоком уровне <...> мы намерены содействовать продвижению многосторонних программ по таким направлениям, как борьба с климатическими изменениями, путем объединенных усилий обеспечивать защиту международных механизмов, способствовать укреплению глобальных механизмов, прежде всего ключевых позиций ООН, и будем постоянно стремиться к тому, чтобы наше двустороннее всеобъемлющее стратегическое сотрудничество распространялось на новые сферы".

По словам Ван И, Пекин готов укреплять контакты с Парижем в таких направлениях, как атомная энергетика, инновации, взаимодействовать в реализации проектов в соответствии с задачами инициативы "Один пояс - один путь".

Макрон выразил готовность усилить координацию с Китаем в области торговли и экономики, культуры и образования, молодежных обменов. Он подчеркнул, что Франция будет содействовать укреплению многосторонних форматов глобального сотрудничества.

Глава МИД КНР 23 января прибыл в Париж для участия в 18-м китайско-французском стратегическом диалоге, а также с целью проведения дипломатических переговоров по целому ряду актуальных вопросов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Советник Трампа не ожидает прорыва на ближайших торговых консультациях с Китаем
США 03:01
Китай призвал учитывать интересы всех стран в сфере безопасности
Китай 23 января 21:41
Глава МИД Франции: механизм расчетов ЕС с Ираном должен быть создан в ближайшие дни
Европа 23 января 21:33
СМИ: Китай создаст свободный порт для развития торговли с Россией, КНДР и Японией
Китай 23 января 17:57
Китай планирует к 2020 году сделать Шанхай международным финансовым центром
Китай 23 января 15:41
Азербайджан намерен экспортировать плодоовощную продукцию в Китай
Бизнес 23 января 14:12
Лента новостей
Российское шоу световых кукол вызвало большой интерес в Баку
Интересное 11:58
Посол Узбекистана обсудил перспективы внедрения ирригационных и водо-сберегающих технологий с американской компанией
Узбекистан 11:52
Среди посетивших Азербайджан туристов лидируют россияне
Туризм 11:49
Азербайджан и Болгария стремятся расширить сотрудничество во всех областях - посол (Эксклюзив)
Бизнес 11:36
Грузия получит €2 млн для развития сельского хозяйства
Грузия 11:33
Академия наук Азербайджана подготовила план работ по усилению кибербезопасности
ИКТ 11:30
Число арестованных с начала протестов в Венесуэле возросло до 218 человек
Другие страны 11:27
Туркестанская область стала основным экспортером мяса в Казахстане
Экономика 11:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии НИИ овощеводства в Баку (ФОТО)
Политика 11:21