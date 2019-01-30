Аlibaba: Шанхай и Пекин — лидеры по показателям цифровой экономики в КНР

По данным опубликованного компанией Аlibaba на этой неделе "Отчета о развитии цифровой экономики Китая в 2018 году", Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Ханчжоу лидируют по показателям цифровой экономики на душу населения в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В отчете приводятся данные о цифровом потреблении в городах и провинциях в 2018 году, и другая информация.

Согласно отчету, в 2018 году "поколение рожденных в 80-е годы" по-прежнему оставалось основным потребителем цифровых товаров и услуг, составив 38,4% от общего числа. Доля пользователей, родившихся в период с 1990 по 1994 год, составила 21,9%, а доля "поколения рожденных в 70-е годы" составила 16,6%.

Особой популярностью пользовались такие сферы потребления, как здоровье, туризм, культура, общественное питание и др. Согласно данным, в 2018 году китайские туристы побывали в 192 странах и регионах мира, среди них Россия, Камбоджа, страны ЕС, Вьетнам и Малайзия.

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