Китай пошел на торговые уступки США

Китай в ходе последнего раунда переговоров с США согласился сократить дисбаланс во взаимной торговле и начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

При этом в Пекине отметили, что в ходе последнего раунда переговоров по торговым спорам с США сторонам удалось добиться важного прогресса. "Стороны провели честные, предметные и плодотворные обсуждения", — говорится в заявлении.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп после переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты введут новые пошлины в отношении Китая, если не заключат торговую сделку до 1 марта.

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