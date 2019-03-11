Власти Китая выступили за продолжение работ по редактированию генов

Исследования и опыты по редактированию генов должны продолжаться с одновременным усилением мер по предотвращению негативных последствий подобной деятельности. Об этом заявил в понедельник министр науки и техники КНР Ван Чжиган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Современная наука по-прежнему должна, помимо выгоды, учитывать и негативные факторы. К примеру, искусственный интеллект, редактирование генов способны предоставить нам новые инструменты, связанные с новыми, более широкими возможностями... и в то же время необходимо точно выявить, могут ли они привести к скрытым негативным эффектам, - отметил он, выступая на пресс-конференции. - Редактирование генов полезно, поскольку позволяет нам лучше осознать самих себя. Ведь на самом деле мы очень мало знаем о причинах возникновения болезней и методах, которые позволяют с ними бороться".

Министр добавил, что по мере продвижения вперед технологического прогресса науке приходится учитывать все больше факторов, которые могут привести к побочным последствиям.

"Поэтому необходимо, чтобы исследователи имели повышенное чувство ответственности, были проникнуты духом науки, следовали этическим нормам и учитывали теорию при проведении исследований. Разумеется, необходимо, чтобы они соблюдали закон", - резюмировал Ван Чжиган.

В конце ноября 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек-близнецов. По его словам, ДНК новорожденных, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Цель эксперимента - создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец, для этого ученый пытался "отключить" у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились абсолютно здоровыми.

Опыты Хэ Цзянькуя, вызвавшие широкий резонанс и острую критику, проводились частным образом, без согласования с органами здравоохранения и Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, где он работал. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести тщательное расследование. Как сообщило в январе агентство Синьхуа, медицинские следственные органы Китая возложили всю ответственность за нашумевший эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов на Хэ Цзянькуя.

В свою очередь Всемирная организации здравоохранения объявила, что "недавнее применение инструментов, таких как CRISPR-Сas9, по редактированию человеческого генома высветило необходимость разработки стандартов в этой области".

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