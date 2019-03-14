Министр коммерции КНР: необходимо реформировать и совершенствовать ВТО

14 марта 2019 20:39 (UTC+04:00)

«Всемирная Торговая Организация является важной опорой в управлении глобальной экономикой. Китай твердо защищает многостороннюю торговую систему, поддерживает необходимые преобразования ВТО», - такое заявление сделал министр коммерции КНР Чжун Шань 9 марта в ходе пресс-конференции в рамках Второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, передает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

Чжун Шань сказал: «Преобразования невозможно начать заново, необходимо с помощью реформирования и совершенствования укреплять авторитет и эффективность ВТО».

Он также заявил, что Китай выдвинул три принципа и пять положений по реформированию ВТО.

Три принципа: во-первых, необходимо защищать ключевую ценность многосторонней торговой системы. Самым главным в этой ключевой ценности является отсутствие дискриминации и открытость. Отказ от дискриминации означает следование режиму наибольшего благоприятствования и национальному режиму, открытость подразумевает необходимость ликвидации произвольного ограничения торговли. Во-вторых, следует гарантировать интересы развития всех задействованных сторон, иными словами, нужно предоставлять им пространство для гибкости и осуществления политических мер. В-третьих, необходимо руководствоваться механизмом принятия согласованных решений. Этот механизм не должен диктоваться лишь сильными и крупными странами, следует прислушиваться ко мнению всех членов организации.

Пять позиций: во-первых, необходимо защищать статус многосторонней торговой системы. Не следует с помощью «новых слов» и «формулировок» ослаблять авторитет многосторонней торговой системы. Во-вторых, нужно приоритетное внимание уделять решению ключевых вопросов, угрожающих существованию ВТО. С точки зрения нынешней ситуации, самой основной проблемой является выбор членов в Апелляционный орган, который является «зубами» правил многосторонней торговли. Решения Апелляционного органа обладают мощной исполнительной силой, поэтому эта структура имеет большое значение для ВТО. В-третьих, необходимо решать вопрос о справедливости торговых правил и соответствовать требованиям эпохи. Нынешние правила были утверждены более 20 лет назад, к настоящему времени появилось множество новых торговых методов и моделей, которых не было в прошлом, например, электронная коммерция, упрощение инвестиционных процедур. Именно поэтому необходимо идти в ногу со временем и совершенствовать систему. В-четвертых, следует обеспечить особый и дифференцированный подход к развивающимся членам, иными словами, нужно придавать должное значение разрыву в глобальном развитии и защищать права развивающихся членов. В-пятых, необходимо уважать собственные модели развития членов, придерживаться инклюзивности в многосторонней торговой системе, нельзя навязывать определенную модель другим.

На саммите «Группы 20» в конце прошлого года руководители разных стран уже достигли договоренностей по вопросам «необходимого реформирования ВТО». Чжун Шань отметил, что китайская сторона будет принимать активное участие в реформировании ВТО, усиливать общение и сотрудничество между членами организации, совместно продвигать реформирование ВТО, лучше выявлять важную фундаментальную роль ВТО в глобальном экономическом управлении.

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