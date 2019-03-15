Китайская провинция Шаньдун опубликовала план транспортной инфраструктуры

Транспортные власти восточнокитайской приморской провинции Шаньдун заявили о планах в этом году инвестировать 162,2 млрд юаней (порядка 24,2 млрд долл США) в строительство автодорог, железных дорог, портов и аэропортов, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Инвестиции будут направлены на формирование интегрированной инфраструктурной сети в провинции, сказал глава провинциального управления транспорта Цзян Чэн.

В прошлом году инвестиции в основные фонды в транспортном секторе этой провинции достигли 160 млрд юаней, среди которых 115,8 млрд юаней были использованы для строительства автодорог, скоростных шоссе и водных путей, что на 28 процентов больше, чем годом ранее.

В этом году 61 процент инвестиций будут направлены на дорожное строительство, сказал Цзян Чэн.

Шаньдун поставила задачу увеличить протяженность скоростных шоссе до 7,4 тыс. км к 2020 году. К концу 2019 года этот показатель достигнет 6,4 тыс. км.

Больше дорог, мостов и станций будет построено в сельской местности, сказал чиновник.

В этом году в провинции в процессе сооружения находится около 10 железнодорожных объектов. Общие инвестиции в них составят 32 млрд юаней. По их завершении провинция станет лучше соединена с крупными городами страны, такими, как Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.

Численность населения Шаньдуна на конец 2018 года составляла 100,4 млн человек. Это одна из самых густонаселенных провинций Китая. Улучшенная инфраструктурная сеть позволит лучше удовлетворять социальные и экономические потребности.

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