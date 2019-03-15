Китайская страховая компания Ping An Insurance Group зафиксировала 20,6-процентный рост чистой прибыли

Ping An Insurance Group Co., одна из ведущих страховых компаний Китая, зафиксировала 20,6-процентный рост чистой прибыли в годовом исчислении по итогам 2018 года, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Согласно годовому отчету компании, ее чистая прибыль в прошлом году превзошла ожидания, достигнув 107,4 млрд юаней /около 16 млрд долларов США/.

Компания в основном объяснила прошлогодние достижения быстрым расширением своих операций по страхованию жизни и медицинскому страхованию.

По состоянию на конец 2018 года, количество индивидуальных клиентов компании Ping An Insurance Group Co. увеличилось на 11 проц. до 184 млн.

Операционная прибыль компании от операций с индивидуальными клиентами выросла на 31,1 проц. в годовом исчислении до 97,73 млрд юаней, составив 86,8 проц. от общей операционной прибыли.

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