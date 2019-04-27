Си Цзиньпин: страны "Пояса и пути" будут вместе противостоять протекционизму

Страны - участницы инициативы китайского правительства "Один пояс - один путь" будут вместе противостоять протекционизму и отстаивать принципы открытой мировой экономики. Об этом в субботу на первом круглом столе форума "Один пояс - один путь" заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время мировая экономика переживает сложный период, в котором наблюдается укрепление факторов неопределенности и нестабильности, сопровождающиеся недостатком точек роста и усилением тенденций к понижению", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, "в этом контексте становится еще более важным еще сильнее содействовать взаимосвязанности".

"Мы должны придерживаться тесного взаимодействия для ускорения механизма сотрудничества, установления партнерства и всесторонней взаимосвязанности", - подчеркнул председатель КНР. "Мы должны прикладывать усилия для строительства открытой мировой экономики и вместе противостоять протекционизму", - резюмировал он.

Также, по словам Си Цзиньпина, страны - участницы должны наращивать сотрудничество в сфере цифровой экономики в целях содействия инновационному росту.

"[Страны - участницы инициативы "Один пояс - один путь"] должны продолжить развивать инфраструктурную взаимосвязанность и углублять сотрудничество в таких сферах, как умное производство и цифровая экономика, с целью достижения инновационного роста", - сказал Си Цзиньпин. "Мы должны открывать наши рынки шире и создавать необходимые условия для беспрепятственного потока товаров", - продолжил председатель КНР. По его словам, также следует "продвигать строительство диверсифицированной финансовой системы и развивать рынок капитала".

Китайский лидер также указал на важность развития связей между народами стран-участниц "Пояса и пути". "Мы должны содействовать реализации совместных проектов с целью улучшения качества жизни населения", - резюмировал он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. К ее реализации в той или иной мере присоединились 124 страны мира и 29 международных организаций.

Второй форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля.

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