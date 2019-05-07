Китайские листинговые компании увеличили инвестиции в исследования и разработки в 2018 году

Согласно данным двух крупнейших фондовых бирж Китая, в 2018 году листинговые компании, чьи акции котируются на рынке акций типа А, увеличили инвестиции в исследования и разработки, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

1466 из 1468 компаний, чьи акции котируются на Шанхайской фондовой бирже, опубликовали финансовые отчеты за 2018 год к концу апреля. Расходы компаний на НИОКР в реальном секторе экономики составили около 390 млрд юаней около 57,92 млрд долл. США в прошлом году, увеличившись примерно на 21 проц. в годовом исчислении, согласно данным, опубликованным в воскресенье названной биржей. Доля расходов более 60 компаний на исследования и разработки в объеме операционных доходов превысила 10 процентов.

Согласно данным Шэньчжэньской фондовой биржи, 2156 из 2159 компаний, акции которых котируются на данной бирже, опубликовали свой годовой финансовый отчет. Расходы этих компаний на НИОКР составили 344,387 млрд юаней с приростом на 22,3 проц. в годовом исчислении, что говорит о заметном увеличении инвестиций в исследования и разработки четвертый год подряд.

Доля расходов 245 компаний на НИОКР в объеме их операционных доходов превысила 10 проц. В прошлом году объем инвестиций 48 компаний в исследования и разработки превысил 1 млрд юаней, что на 10 компаний больше по сравнению с предыдущим годом.

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