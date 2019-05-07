Авиакомпания China Southern Airlines откроет прямой авиарейс Пекин-Лондон

7 мая 2019 16:28 (UTC+04:00)

Китайская авиакомпания China Southern Airlines откроет прямой авиарейс Пекин-Лондон, который стартует с нового аэропорта в Пекине, передает Trend со ссылкой на Агентство Синьхуа

Как сообщается, новый регулярный прямой рейс с семью челночными полетами в неделю начнет работать в сентябре текущего года из Пекинского международного аэропорта "Дасин".

Пекинский международный аэропорт "Дасин", второй по величине гражданский аэропорт в Пекине, будет запущен в эксплуатацию в сентябре этого года. Он построен для удовлетворения растущего в стране спроса на авиаперевозки и освобождения Пекинского международного аэропорта "Шоуду" от плотного графика авиарейсов.

Авиакомпания China Southern Airlines имеет в своем распоряжении 840 самолетов. В 2018 году компания обслужила 139 млн пассажиров.

В этом сезоне полетов компания предоставляет 167 международных маршрутов к 77 местам назначения.

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