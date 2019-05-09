Минобороны Китая выразило протест США из-за доклада Пентагона

Министерство обороны КНР выразило протест и сделало представление американской стороне из-за опубликованного ранее доклада Пентагона о военных угрозах со стороны Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пентагон 3 мая опубликовал ежегодный доклад по военному развитию Китая. В 136-страничном документе описывается, как Китай "расширяет влияние страны" на мировой арене.

"В опубликованном докладе не учитываются факты, чёрное выдается за белое, извращаются факты и делаются безответственные заявление в отношении оборонной политики Китая.

Вооружённые силы Китая выражают решительный протест в связи с этим и уже сделали представление американской стороне", - говорится в опубликованном заявлении министерства обороны КНР.

В военном ведомстве Китая подчеркнули, что США на протяжении многих лет публикуют этот доклад, который "подрывает китайско-американское взаимодоверие и отравляет атмосферу развития двусторонних отношений".

"Мы призываем американскую сторону объективно относиться к оборонному строительству Китая, прекратить публикацию этих докладов и реальными шагами содействовать стабильному развитию китайско-американских отношений", - говорится в заявлении.

В опубликованном докладе Пентагон ожидает увеличения числа военных баз Китая за рубежом в связи с такими проектами, как "Один пояс - один путь". По мнению авторов документа, китайские лидеры используют растущий экономический, дипломатический и военный вес для установления регионального превосходства и расширения международного влияния страны.

США также обвинили Пекин в проведение "операций по оказанию влияния против СМИ, представителей бизнеса, академических и политических кругов в США и других стран, а также международных институтов для достижения результатов, которые благоприятны для и

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