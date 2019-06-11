Трамп заявил, что Китай "очень сильно хочет" заключить торговое соглашение с США

Китай очень сильно хочет заключить соглашение с США, которое бы положило конец двусторонним торговым спорам. Уверенность в этом выразил во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Айова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что Китай очень сильно хочет заключить [торговую] сделку [с США]", - сказал президент. Глава Белого дома утверждал, что американские таможенные пошлины на товары из КНР нанесли ущерб китайской экономике. Он вновь повторил, что его отношения с председателем КНР Си Цзиньпином по-прежнему "очень хорошие". "Китай является одним из основных [наших] конкурентов, и сейчас Китай очень хочет эту заключить сделку", - заключил Трамп.

В понедельник он заявил о запланированной встрече с Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в японской Осаке. Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что власти США немедленно введут дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, если председатель КНР не приедет на саммит G20. По словам хозяина Белого дома, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. На прошлой неделе Трамп говорил, что может принять решение о новых пошлинах на продукцию из Китая после встречи с Си Цзиньпином в Осаке.

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