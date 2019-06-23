В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

23 июня 2019 06:26 (UTC+04:00)

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, инцидент произошел поздно вечером в уезде Юньян, когда пьяный 42-летний местный житель сел за руль и поехал по узкой улице. По дороге он врезался в несколько других машин и сбил около 20 человек, которые находились у него на пути.

Свидетели инцидента немедленно сообщили в полицию, в результате чего мужчина был задержан. Сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали у него сильное алкогольное опьянение. Пока не сообщается, сбил ли он людей преднамеренно или в силу своего состояния не заметил их на пути.

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