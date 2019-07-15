ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%

15 июля 2019 06:29 (UTC+04:00)

Рост ВВП Китая по итогам первого полугодия 2019 года составил 6,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.

При этом темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 6,2%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали небольшого замедления во втором квартале до 6,2% с 6,4% в первом.

Показатель второго полугодия стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года. Даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП Китая не падал ниже 6,4%. Аналитики связывают такое падение темпов с продолжающейся уже более полугода торговой войной с США.

Власти Китая установили планку роста ВВП в 2019 году на уровне около 6% - 6,5%.

В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года - 6,6%. Тем не менее Китай сохранил статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 триллиона юаней (около 3,18 триллиона долларов).

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