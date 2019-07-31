Представители КНР и США продолжают торговые переговоры в Шанхае

31 июля 2019 08:37 (UTC+04:00)

Представители Китая и США на возобновившихся переговорах по торговым вопросам провели во вторник вечером в Шанхае короткий деловой ужин. Как сообщил в среду местный новостной портал "Пэнпай", представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин встретились с возглавляющим китайскую делегацию вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в гостинице Fairmont Peace Hotel на знаменитой набережной Вайтань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американская делегация, прибывшая в Шанхай в понедельник во второй половине дня, поселилась в отеле Hyatt на набережной Вайтань, уточняет портал. Деловой ужин, за которым стороны смогли обменяться мнениями по ряду вопросов, проходил в исторической для китайско-американских отношений гостинице, где останавливались многие бывшие президенты США. Выбор Шанхая в качестве места проведения переговоров также весьма символичен, учитывая исторический визит в Китай Ричарда Никсона в 1972 году, когда было заключено "Шанхайское коммюнике", положившее начало потеплению отношений между КНР и США после двух десятилетий напряженности.

Основная часть переговоров, согласно сообщению агентства Reuters, началась в среду после официального рукопожатия Роберта Лайтхайзера и Стивена Мнучина с Лю Хэ. Согласно информации агентства Синьхуа, консультации будут проходить в резиденции "Сицзяо" в западной части города. Официальных комментариев от китайской стороны о том, как проходят переговоры, пока нет.

30 июля президент США Дональд Трамп заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Вирджиния, что торговые переговоры с Китаем "продвигаются очень хорошо". При этом Трамп указал на то, что Вашингтон и Пекин либо заключат "прекрасную сделку", либо "не заключат соглашение вообще". Американский лидер считает, что введенные пошлины оказали значительное негативное влияние на китайскую экономику и решение по вопросу о заключении торговой сделки остается за США.

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