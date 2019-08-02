Китай ждет от Канады "правильного" решения по аресту финдиректора Huawei

2 августа 2019 21:10 (UTC+04:00)

Китай надеется, что канадская сторона как можно скорее "надлежащим образом" урегулирует вопрос с арестом финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с канадской коллегой Христей Фриланд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча дипломатов состоялась в пятницу в Бангкоке на полях министерского совещания АСЕАН.

"Сожаление вызывает тот факт, что в декабре прошлого года канадская сторона произвольно задержала гражданку КНР, вызвав тем самым крайнее возмущение китайского народа, а также создав очень большие трудности в китайско-канадских отношениях. Мы надеемся, что канадская сторона сможет как можно скорее правильным образом урегулировать этот инцидент, чтобы вернуть развитие двусторонних отношений в нормальное русло", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Китайский министр отметил, что Китай придаёт важное значение отношениям с Канадой, подчеркнув, что правительство КНР будет решительно защищать законные интересы китайских граждан и компаний.

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания в свою очередь отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.

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