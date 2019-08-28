В Китае водитель грузовика задержан после ЧП, приведшего к гибели пяти человек

Китайская полиция задержала водителя грузовика, который накануне вечером загорелся в туннеле на скоростной трассе в восточной провинции Чжэцзян, что привело к гибели пяти человек, еще 31 пострадавший был отправлен в больницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении правительства города Линьхай (провинция Чжэцзян), опубликованном в среду в официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Инцидент произошел на участке скоростной трассы G15 в районе города Тайчжоу. У двигавшегося в направлении города Линьхай грузовика при проезде туннеля загорелась покрышка. Огонь быстро перекинулся на кузов с грузом, что привело к появлению сильного дыма, из-за которого многие автомобили оказались заблокированными в туннеле.

В результате 36 человек с ожогами и различными травмами были отправлены в больницу. Пятеро из них скончались. Состояние 14 человек медиками оценивается как тяжелое.

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