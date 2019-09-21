Правительство Гонконга осудило действия радикальных протестующих

Правительство Гонконга решительно осудило действия радикальных протестующих, устроивших беспорядки во время акции, сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу в Гонконге проходила акция "Отвоюем парк Туен Мун", которая переросла в столкновения с полицейскими. Демонстранты сняли и сожгли государственный флаг и построили баррикады на дорогах. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Еще группа людей собралась у станции Юаньлан. Они заблокировали дороги и устроили поджог. Кроме того, демонстранты кидали коктейли "Молотова" в полицейскую машину. Тут полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы по меньшей мере 10 раз.

"Насильственные и разрушительные действия радикальных протестующих сегодня в Туен Муне и других районах (показывают) неуважение к законам", - цитирует RTHK слова представителя правительства.

Он отметил, что правительство решительно осуждает такое поведение и может предпринять решительные меры в отношении противозаконных действий.

"Некоторые били полицейских при исполнении, пытались отнять их табельное оружие, также кто-то умышленно растоптал и сжег государственный флаг, бросив вызов суверенитету государства", - добавил представителя правительства.

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