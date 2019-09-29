Полиция в Гонконге применяет водометы и слезоточивый газ для разгона радикалов

Полиция в Гонконге в воскресенье применила спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона групп радикально настроенных антиправительственных демонстрантов в центре города. Об этом сообщает местное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беспорядки произошли у правительственного комплекса в районе Адмиралти, а также в ряде соседних кварталов. Манифестанты стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, перекрывать улицы, совершать поджоги и акты вандализма. По соображениям безопасности были закрыты две станции метро - Admiralty и Wan Chai. Нарушено движение автобусов по ряду маршрутов.

В начале лета в городе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования "жестокости" полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.

В ближайшие дни в городе планируются новые крупные антиправительственные митинги, в том числе в праздничный день 1 октября, когда будет отмечаться 70-летняя годовщина образования КНР.

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