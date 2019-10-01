Китай показал на параде новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"), сообщает, как передает Trend, корреспондент РИА Новости.

Китай во вторник проводит крупнейший военный парад в своей истории, в нем участвуют почти 15 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов. Принимает парад председатель КНР Си Цзиньпин.

Показ ракеты широкой публике ожидали еще на параде в 2009 году, однако этого не произошло. Трёхступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.

По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 тысяч километров до 14 тысяч километров, она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса - 2,2 – 2,5 метра. Пуск ракеты можно осуществить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по данным разных источников, составляет от 100 до 500 метров.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, считается, что новая баллистическая ракета способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками.

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