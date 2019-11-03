Полиция Гонконга задержала более 200 участников субботних протестов

3 ноября 2019 09:12 (UTC+04:00)

Полиция Гонконга осудила насилие на улицах и задержала более 200 участников субботних протестов, которые прошли в разных районах города, говорится в заявлении полиции специального административного района, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Протесты с применением насилия и акты вандализма произошли в субботу во многих районах Гонконга. Полиция решительно осуждает действия участников беспорядков. Несмотря на запрет полиции, многие демонстранты приняли участие в незаконных собраниях в парке Виктория примерно с 14.00 субботы, которое оказалось массовым актом вандализма. Участники беспорядков сначала заблокировали ряд улиц в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай, затем они подожгли баррикады и стали бросать в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и другие твердые предметы. Некоторые даже бросали гвозди на дорогу, что создало угрозу безопасности участников дорожного движения и жителей этих районов", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что позже беспорядки распространились и в другие районы, включая Коулун, "некоторые участники беспорядков организованно грабили и жгли отдельные магазины, нанесли урон объектам метрополитена, некоторые участники беспорядков даже нападали на прохожих".

"Во время операции по разгону протестов полиция применила слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули, чтобы остановить незаконные действия протестующих. По состоянию на 1.00 3 ноября более 200 человек задержаны за незаконные собрания, владение оружием для нападения, преступное нанесение ущерба и покрывание лица во время незаконных собраний.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли 188 бутылок с зажигательной смесью, несколько телескопических дубинок и перцовые баллончики.

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