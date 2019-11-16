В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали более 30 человек

16 ноября 2019 18:04 (UTC+04:00)

Более 30 человек в субботу пострадали в ДТП с участием двухэтажного рейсового автобуса в Гонконге, 12 из них госпитализированы, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пожарных, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

К настоящему моменту известно, что двухэтажный автобус, следовавший по маршруту 307 из района Центральный в Тай-По, врезался в дорожный разделитель перед въездом в тоннель.

Согласно предварительному расследованию, водитель транспортного средства по неизвестной пока причине потерял управление, в результате чего и произошла авария. На место прибыли пожарные и медики, им удалось оперативно помочь всем пассажирам выбраться из автобуса.

Пожарные уточнили, что несмотря на то, что автобус был серьезно поврежден, в аварии нет погибших, 31 человек пострадал, 12 были госпитализированы, при этом травмы троих пострадавших оцениваются как серьезные.

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