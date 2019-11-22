В Китае заявили, что хотят заключить первый этап торговой сделки с США на основе равенства

22 ноября 2019 11:06 (UTC+04:00)

Китай хочет работать над первым этапом соглашения о торговле в США, основываясь на взаимном уважении и равенстве сторон. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим работать над первым этапом торговой сделки [с США] на принципах взаимного уважения и равенства", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей пула.

Председатель республики подчеркнул, что Китай не инициировал торговую войну с США, но при необходимости готов принять контрмеры в отношении Вашингтона.

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