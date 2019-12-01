В Китае ввели обязательное сканирование лиц при покупке сим-карт

1 декабря 2019 19:41 (UTC+04:00)

Требование властей Китая к сотовым операторам проводить обязательное сканирование лиц покупателей новых сим-карт с воскресенья стало обязательным, согласно заявлению министерства промышленности и информатизации КНР, мера поможет обеспечить защиту прав граждан в киберпространстве и бороться с телекоммуникационным мошенничеством, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщалось в обнародованном ранее постановлении, новые правила вводятся "с целью поспособствовать улучшению администрирования регистрации новых телефонных абонентов по настоящему имени, обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов граждан в киберпространстве, эффективно бороться с интернет- и телекоммуникационным мошенничеством, отвечать на новые вызовы, стоящие перед телекоммуникационными сетями".

Для покупки сим-карты в отделении любого сотового оператора в Китае уже несколько лет необходимо в обязательном порядке предоставить удостоверение личности или паспорт в случае, если вы иностранный гражданин, процедура оформления карты занимает довольно продолжительное время, и вас обязательно сфотографируют.

Однако с воскресенья к вышеперечисленным требованиям добавляется еще и обязательное сканирование лица, чтобы при помощи искусственного интеллекта и других новейших технологий можно было сопоставить лицо человека, пришедшего за сим-картой, и фотографию на документе.

Ведомство обнародовало постановление еще в сентябре, чтобы дать возможность поставщикам телекоммуникационных услуг технически подготовиться.

Помимо этого, власти требуют от сотовых операторов активно заниматься предотвращением перепродажи сим-карт третьим лицам. Телекоммуникационные компании должны провести акции, SMS-рассылки, внести изменения в договоры с пользователями, чтобы всеми способами донести до своих клиентов, чтобы они не перепродавали свои сим-карты, а в случае необходимости приобрести новую карту обращались в официальные офисы продаж.

Ведомство обещает в дальнейшем усиливать надзор и проверку за соблюдением соответствующих требований.

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