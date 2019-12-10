Пекин отказался от участия в переговорах по вооружениям, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать присоединение Китая к переговорам по контролю над вооружениями, но Пекин отказался, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По теме Китая - президент не раз высказывался, что если КНР готова присоединиться, мы поддержим такой подход. Разумеется, в этой ситуации надо будет посмотреть и на другие ядерные державы, как официальные, так и неофициальные. Но КНР ясно сказала, что они не будут участвовать в каких-либо переговорах, потому что и по количеству своих ядерных вооружений, и по структуре своего ядерного арсенала они далеко находятся и серьезно уступают и России, и США", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

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