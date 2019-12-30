Китай запустил высокоскоростную ж/д в рамках подготовки к ОИ-2022

30 декабря 2019 08:51 (UTC+04:00)

Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу в понедельник официально запущена в эксплуатацию, время на поездку из одного принимающего зимнюю Олимпиаду 2022 года китайского города в другой сократилось сразу в три раза, говорится в сообщении China Railway Corporation, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Железная дорога Пекин-Чжанцзякоу протяженностью 174 километра стала одним из крупнейших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к предстоящей Олимпиаде 2022 года. Так как в Пекине нет возможности проводить соревнования по лыжам и сноуборду, их решили провести в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй, где уже есть лыжные курорты и часть необходимой инфраструктуры. Однако дорога из Пекина на обычном поезде или на автомобиле занимает более 3 часов.

Сейчас же новые китайские поезда "Фусин", движущиеся со скоростью 350 километров в час, доставят пассажиров из одного олимпийского города в другой за время от 55 минут до 1 часа 17 минут в зависимости от числа остановок. На новой ветке применяется целый комплекс новых технологий, включая интеллектуальное управление движением поездов, систему тягового электроснабжения, спутниковую навигационную систему "Бэйдоу". Также действует система электронных билетов и прохода на станцию по сканированию удостоверения личности, применяются технологии распознавания лица.

На открывшемся в понедельник отрезке всего 10 остановок, поезда отправляются с Северного вокзала Пекина и останавливаются в Цинхэ, Шахэ, Чанпине, есть станция у отрезка "Бадалин" Великой китайской стены, далее в Дунхуаюане, Хуайлае, Сяхуа, Сюаньхуа и на конечной остановке в Чжанцзякоу.

Помимо важной роли в организации пассажирских перевозок во время предстоящей Олимпиады, этот железнодорожный отрезок стал связывающим звеном высокоскоростной железнодорожной ветки из Пекина в городской округ Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия КНР. Теперь из Пекина в Хух-Хото можно добраться не за привычные 9 часов, а за 2 часа 9 минут.

Протяженность ветки составляет 287 километров, планируемая скорость движения поездов - 250 километров в час.

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