Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт ряда товаров

Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров. Эта мера вступает в силу со среды, то есть с первого дня нового года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Центральное телевидение Китая CCTV.

"Китай приступает к временному введению пошлин на более чем 850 наименований импортных товаров, которые будут ниже,... согласно статусу наиболее благоприятствуемой нации", - говорится в сообщении.

Целью меры является расширение и оптимизация структуры импорта, стимулирование его потенциала, отмечается в циркуляре, опубликованном Государственным управлением таможенных тарифов при Госсовете КНР.

Среди товаров, которые будут облагаться пошлинами по новым ставкам, - замороженная свинина, некоторые фрукты, апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на фармацевтическую продукцию, содержащую алкалоиды, и сырье для производства новых лекарств от диабета.

Китай также будет применять меры по снижению пошлин в торговле со странами, с которыми подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Среди них, говорится в сообщении CCTV, Грузия, Исландия, Республика Корея, Коста-Рика, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Швейцария.

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