На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником генштаба на борту

Вертолет, на борту которого находились 13 высокопоставленных военных, в том числе начальник генштаба Тайваня, совершил аварийную посадку на севере острова. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным тайваньской газеты Taiwan News, вертолет вылетел из уезда Илань и по неустановленной пока причине совершил посадку в горной местности.

В оборонном ведомстве, указывает издание, отметили, что спасены 10 человек, в том числе начальник генштаба. Информация об их состоянии не приводится. Спасатели ведут поиски еще трех человек, отмечает газета.

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