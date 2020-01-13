Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана

13 января 2020 13:29 (UTC+04:00)

Экономическое сотрудничество Китая с Ирана соответствует нормам международного права и не нарушает интересов других стран. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"На протяжении длительного времени Китай и Иран в рамках международного права осуществляют взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, оно законно и не подрывает интересов третьих стран. Это нужно уважать… Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свои ошибочные действия в виде санкций в отношении китайских предприятий", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые американские санкции, под которыми оказались и китайские предприятия.

Он подчеркнул, что принципиальная позиция китайской стороны по этому вопросу четкая и ясная.

"Мы последовательно выступаем против односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции. Мы считаем, что постоянное применением и угроза применения санкций никоим образом не могут решить проблему", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Гэн Шуан добавил, что Китай выступает за урегулирование противоречий и разногласий между странами посредством диалога и переговоров.

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