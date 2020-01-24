Культурные объекты Пекина закрыли из-за распространения пневмонии

24 января 2020 09:19 (UTC+04:00)

Запретный город (Музей Гугун), Национальный музей Китая, Государственная библиотека, Китайский музей изобразительных искусств ("Мэйшугуань"), Национальный центр исполнительских искусств (Китайский большой театр), Китайский детский театр и целый ряд других крупнейших учреждений культуры Пекина объявили в пятницу о временном закрытии из-за распространения заболеваемости пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайтах этих учреждений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы всеми силами осуществлять работу по противодействию распространению вируса пневмонии нового типа и для предотвращения заражения персонала и передачи инфекции в местах массового скопления людей, с 25 января закрывается Музей Гугун. О возобновлении работы будет объявлено дополнительно", - говорится на сайте бывшего зимнего императорского дворцового комплекса, известного также как Пурпурный Запретный город.

Расположенный на площади Тяньаньмэнь напротив Дома Народных Собраний (здания парламента) Национальный музей, посещение которого бесплатно, предложил записавшимся для получения электронного билета посетителям "добровольно аннулировать заявку". Государственная библиотека прекратила обслуживание читателей с пятницы. Также поступила со своими посетителями галерея "Мэйшугуань"

В четверг муниципальные власти Пекина объявили также об отмене масштабных публичных мероприятий в городе с целью предотвращения распространения заболевания. Об этом говорится в сообщении управления по культуре и туризму Пекина.

"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю), в соответствии с решением рабочей группы горкома партии и правительства город Пекин начиная с этого дня отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

Это означает, что не будут проводиться традиционные для праздника Весны, выпавшего в этот год на 25 января, храмовые гулянья в парках Тяньтань (Храм Неба), Дитань (Храм Земли), Житань (Храм Солнца) и ряде других, где обычно на праздники собираются многие тысячи пекинцев и гостей столицы.

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