ВОЗ надеется, что меры Китая помогут в борьбе с коронавирусом

28 января 2020 10:16 (UTC+04:00)

Всемирная организация здравоохранения надеется, что предпринимаемые китайским правительством меры профилактики и контроля помогут справиться с распространением коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

"Высоко ценим меры, которые вы предпринимаете. Это серьезные меры, и мы надеемся, что они помогут предотвратить (распространение – ред.) и контролировать эту вспышку (пневмонии)", - заявил глава организации на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

Он подчеркнул, что приверженность и готовность Китая сдержать распространение заболевания невероятны. "Мы ценим все усилия и уважаем вас за то, что вы делаете", - добавил глава ВОЗ.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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