В Пекине число случаев заражения коронавирусом превысило сто человек

29 января 2020 10:31 (UTC+04:00)

Число случаев заражения новым типом коронавируса в Пекине к полудню среды достигло 102, новых смертей не зарегистрировано. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает комитет по здравоохранению китайской столицы.

"С полудня 28 января до полудня 29 января в Пекине подтверждено 11 новых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса", - говорится в сообщении комитета.

Самому младшему пациенту только 2 года.

Свободными от заражения пока остаются лишь пять районов – Фаншань, Пингу, Хуайжоу, Миюнь, Яньцин, все они расположены за пределами Пятого транспортного кольца. Больше всего случаев выявлено в районах Хайдянь и Чаоян – 23 и 19 соответственно.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.

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