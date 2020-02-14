Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч

Рост числа зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к прежним темпам, больны почти 52 тысячи человек, сообщает региональный комитет здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За сутки в провинции были зарегистрировано 116 новых летальных случаев. Ранее сообщалось о 1 310 скончавшихся.

Число больных в регионе за сутки увеличилось на 4 823 до 51 986 человек. День назад число зараженных взлетело в полтора раза - сразу на 15 тысяч человек. Власти объяснили этот скачок применением нового метода диагностирования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.