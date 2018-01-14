В Португалии при пожаре в центре отдыха погибли восемь человек

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере восемь человек погибли, еще десятки пострадали в результате пожара в центре отдыха в португальском городе Вила-Нова-де-Раинья, сообщает агентство Рейтер.

Инцидент произошел вечером 13 января во время карточного турнира, который проходил в здании местного центра отдыха. По словам мэра города Хосе Антонио де Хесуса, в игре принимали учатие или наблюдали более 60 человек.

Как сообщили пожарные, вероятной причиной возгорания стал взрыв в котельной. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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