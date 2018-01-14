В Португалии при пожаре в центре отдыха погибли восемь человек

14 января 2018 05:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере восемь человек погибли, еще десятки пострадали в результате пожара в центре отдыха в португальском городе Вила-Нова-де-Раинья, сообщает агентство Рейтер.

Инцидент произошел вечером 13 января во время карточного турнира, который проходил в здании местного центра отдыха. По словам мэра города Хосе Антонио де Хесуса, в игре принимали учатие или наблюдали более 60 человек.

Как сообщили пожарные, вероятной причиной возгорания стал взрыв в котельной. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Объявлены имена ведущих "Евровидения-2018" (ФОТО)
Интересное 9 января 12:59
Бакинский автовокзальный комплекс о судьбе сгоревшего в Грузии автобуса
Происшествия 8 января 19:06
В Тюмени загорелся фасад многоэтажного дома, эвакуированы более 130 человек
Россия 8 января 18:12
В Бристольском университете вспыхнул пожар - СМИ
Европа 7 января 00:35
В Азербайджане при пожаре погибли брат с сестрой
Происшествия 4 января 15:53
Десять человек погибли при пожаре на обувном складе в России
Россия 4 января 12:10
В многоэтажном доме в Мумбаи произошел пожар
Другие страны 4 января 09:40
Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон потушен (Обновлено)
США 4 января 01:58
Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке превысило 20 человек
США 2 января 22:54
В Ливерпуле пожар уничтожил множество машин
Европа 1 января 05:08
В известном районе Токио произошел пожар
Другие страны 31 декабря 2017 10:50
В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод
Другие страны 30 декабря 2017 00:13
При пожаре в Мумбаи погибли 15 человек
В мире 29 декабря 2017 09:26
Из горящего дома в Нью-Йорке спасли 12 человек
США 29 декабря 2017 08:18
Число погибших при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке возросло до 12 человек
США 29 декабря 2017 07:31
При пожаре в жилом доме в Нью-Йорке погибли не менее 11 человек
США 29 декабря 2017 07:17
Не менее 14 человек погибли при пожаре в офисном здании в Мумбаи
Другие страны 29 декабря 2017 04:20
Президент Португалии перенес экстренную хирургическую операцию
Другие страны 29 декабря 2017 02:00