Французский молочный концерн отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания

14 января 2018 14:07 (UTC+04:00)

Французский молочный концерн Lactalis отзовет более 12 миллионов банок зараженного сальмонеллой детского питания из 83 стран, заявил глава концерна Эммануэль Бенье в интервью еженедельнику Journal du Dimanche, передает РИА Новости.

"В общей сложности будет отозвано более 12 миллионов банок в 83 странах", - заявил Бенье. Он подчеркнул, что концерн "никогда не собирался ничего скрывать", и руководство компании готово сотрудничать со следствием.

"Наша задача — поставлять здоровую продукцию на рынок. И если этого не было, то мы за это отвечаем… Есть иски, будет проведено расследование. Мы сотрудничаем с правосудием, предоставляя им все требуемые данные", - отметил он.

Бенье также заверил, что компания извлечет "необходимые уроки" из этого инцидента и будет работать над улучшением санитарного контроля. "Мы извлечем уроки из этого кризиса и по согласованию с властями ужесточим санитарный контроль. Нашим главным приоритетом является максимальная безопасность", - заключил глава концерна.

По словам министра здравоохранения Франции, всего в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано. Ранее министерство экономики Франции запретило к потреблению, реализации и экспорту более 600 партий произведенного молочным концерном Lactalis детского питания из-за риска заражения сальмонеллой. Тогда концерн отозвал семь тонн питания по всему миру.

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