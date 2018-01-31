Во Франции задержали подозреваемых в поставке оружия для теракта в Charlie Hebdo

31 января 2018 04:57 (UTC+04:00)

Четыре человека, подозреваемые в причастности к поставке оружия для терактов, которые произошли в Париже в январе 2015 года, задержаны во Франции.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro, четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет были задержаны в понедельник и вторник. В настоящее время, отмечает издание, следствию "предстоит установить, какую роль они могли играть в поставке оружия" исполнителям терактов.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.

Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись.

В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.

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