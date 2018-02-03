Принцы Уильям и Гарри обошли королеву Елизавету II в рейтинге популярности

3 февраля 2018 16:13 (UTC+04:00)

Опрос социологической службы Ipsos MORI показал, что принцы Уильям и Гарри обошли по популярности королеву Великобритании Елизавету II, традиционно поддерживаемую значительной частью подданных королевства, передает ТАСС.

Опрос проводился по телефону с 19 по 23 января, в нем приняли участие 1031 человек. От участников требовалось назвать двух-трех членов монаршей династии, которые им нравятся больше всего. Также их просили высказать свое отношение - положительное или отрицательное - к каждому члену королевской семьи.

Чаще других в число любимцев попадал принц Уильям (62%), его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин, очутилась на четвертой строчке с результатом 21%. Второе место занял принц Гарри - на его стороне оказались симпатии 58% респондентов. И лишь на третьем месте расположилась королева Елизавета II (47%). Как отмечает газета Evening Standart, оба принца заметно обошли по уровню популярности свою мать - принцессу Диану, которую, согласно опросу от 1994 года, поддерживали 47% респондентов.

Что касается прогресса, то самый большой положительный скачок совершил принц Гарри: в 2012 году уровень его поддержки находился на отметке в 36%. Впрочем, именно в 2012 году в СМИ разразился скандал, когда в сеть попали фотографии обнаженного монаршего отпрыска с вечеринки в Лас-Вегасе. Кроме того, на сей раз принц Гарри собрал наименьшее число отрицательных отзывов со стороны опрошенных и является лидером по этому показателю.

Антирейтинг монарших особ возглавила супруга принца Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла: 36% опрошенных относятся к ней отрицательно, 31% - положительно. Уровень неудовлетворенности самим Чарльзом чуть меньше - 24%. Однако по сравнению с 2012 годом, он серьезно потерял позиции в рейтинге "любимчиков" - с 21% до 8%.

"Практически незаметно, чтобы королевская семья теряла поддержку среди подданных, и, что важно для будущего, все держится не на одной лишь королеве - Уильям, Кэтрин и Гарри, как и она сама, имеют такой рейтинг одобрения, о котором могут мечтать многие политики", - заявил глава отдела политических исследований Ipsos MORI Гидеон Скиннер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Совершивший теракт у мечети в Лондоне получил пожизненный срок
Европа 2 февраля 17:36
Азербайджан в числе наиболее успешных стран реализации нефтегазовой программы Великобритании - отчет
Энергетика 1 февраля 11:15
Китай и Великобритания подписали пакет торгово-экономических соглашений
Китай 31 января 15:01
В Британии на борту частного самолета обнаружили полтонны кокаина
Европа 30 января 19:04
Глава МИД Великобритании рассказал о значении ядерной сделки с Ираном
Европа 30 января 15:42
В ЕС рассказали, когда должен завершиться переходный период после Brexit
Европа 29 января 18:51
В Лондоне рассказали о разногласиях с ЕС по переходному периоду Brexit
Европа 29 января 16:54
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 29 января 08:09
США готовы стать для Британии "великим торговым партнером" после Brexit - Трамп
США 29 января 03:32
МИД Британии осудил теракт в Кабуле
Европа 28 января 21:24
В Оксфордский университет впервые поступило больше женщин, чем мужчин
Европа 26 января 19:40
Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры
Узбекистан 26 января 17:45
Трамп пообещал защитить Великобританию при необходимости
США 26 января 11:38
Движение паромов между Францией и Великобританией прервано из-за забастовки
Европа 25 января 13:22
Туркменистан и Великобритания укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 24 января 17:44
Глава британского генштаба предрек нападение России
Европа 22 января 23:42
Жителей Британии в случае ядерной угрозы оповестят по SMS - СМИ
Европа 20 января 17:58
Грузия получит 5,5 млн фунтов стерлингов от Великобритании
Грузия 19 января 23:05