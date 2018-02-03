Принцы Уильям и Гарри обошли королеву Елизавету II в рейтинге популярности

Опрос социологической службы Ipsos MORI показал, что принцы Уильям и Гарри обошли по популярности королеву Великобритании Елизавету II, традиционно поддерживаемую значительной частью подданных королевства, передает ТАСС.

Опрос проводился по телефону с 19 по 23 января, в нем приняли участие 1031 человек. От участников требовалось назвать двух-трех членов монаршей династии, которые им нравятся больше всего. Также их просили высказать свое отношение - положительное или отрицательное - к каждому члену королевской семьи.

Чаще других в число любимцев попадал принц Уильям (62%), его супруга, герцогиня Кембриджская Кэтрин, очутилась на четвертой строчке с результатом 21%. Второе место занял принц Гарри - на его стороне оказались симпатии 58% респондентов. И лишь на третьем месте расположилась королева Елизавета II (47%). Как отмечает газета Evening Standart, оба принца заметно обошли по уровню популярности свою мать - принцессу Диану, которую, согласно опросу от 1994 года, поддерживали 47% респондентов.

Что касается прогресса, то самый большой положительный скачок совершил принц Гарри: в 2012 году уровень его поддержки находился на отметке в 36%. Впрочем, именно в 2012 году в СМИ разразился скандал, когда в сеть попали фотографии обнаженного монаршего отпрыска с вечеринки в Лас-Вегасе. Кроме того, на сей раз принц Гарри собрал наименьшее число отрицательных отзывов со стороны опрошенных и является лидером по этому показателю.

Антирейтинг монарших особ возглавила супруга принца Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла: 36% опрошенных относятся к ней отрицательно, 31% - положительно. Уровень неудовлетворенности самим Чарльзом чуть меньше - 24%. Однако по сравнению с 2012 годом, он серьезно потерял позиции в рейтинге "любимчиков" - с 21% до 8%.

"Практически незаметно, чтобы королевская семья теряла поддержку среди подданных, и, что важно для будущего, все держится не на одной лишь королеве - Уильям, Кэтрин и Гарри, как и она сама, имеют такой рейтинг одобрения, о котором могут мечтать многие политики", - заявил глава отдела политических исследований Ipsos MORI Гидеон Скиннер.

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